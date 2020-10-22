ЄС розширив санкції проти Росії за кібератаку на Бундестаг

Євросоюз оголосив про рішення застосувати обмежувальні заходи проти двох росіян та однієї установи РФ за кібератаку на Бундестаг, скоєну 2015 року.

Така інформація, як повідомляє Укрінформ, оприлюднена 22 жовтня на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні поширила обмежувальні заходи проти двох осіб та однієї установи, які несуть відповідальність за участь у кібернетичній атаці на федеральний парламент Німеччини (Бундестаг) у квітні та травні 2015 року. Ця кібератака була спрямована проти парламентської інформаційної системи та завдавала шкоди її дієздатності протягом кількох днів. Великий масив даних був вкрадений, також були пошкоджені електронні аккаунти кількох членів парламенту, включаючи канцлера Ангелу Меркель», - йдеться у повідомленні.

Як указується на сайті Європейської ради, під санкції потрапили офіцери ГРУ Генштабу ЗС РФ Дмитро Бадін з 85-го головного центру спеціальних служб, та Ігор Костюков, керівник головного директорату ГРУ.

Санкційні обмеження також запроваджено безпосередньо проти 85-го головного центру спецслужб ГРУ.

Як зазначається, санкції передбачають заборону на подорожі, а також заморожування активів фізичних осіб та установ, включених до переліку. Окрім того, особам та організаціям ЄС заборонено надавати їм будь-яке фінансування.

Після сьогоднішнього рішення санкційний список за кібератаки проти Євросоюзу або його країн загалом охоплює вісьмох осіб та чотири установи.

Як повідомлялося, правові рамки для запровадження санкцій за кібератаки проти Євросоюзу були прийняті Європейською радою у травні 2019 року, а вперше застосовані - у липні 2020-го. Застосування режиму санкцій переглядається щороку Радою ЄС, останнього разу їх було продовжено до травня 2021 року.