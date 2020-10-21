Україна закликає світ посилити тиск на Росію через її порушення у кіберпросторі – МЗС

Україна повністю довіряє оприлюдненим США результатам розслідування та звинуваченням співробітників російського ГРУ у скоєнні низки кібератак і закликає світ посилювати тиск на Російську Федерацію задля припинення систематичного порушення нею міжнародного права.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ у зв’язку із заявою державного секретаря США щодо висунення звинувачень посадовцям ГРУ РФ у кіберзлочинах.

"Україна повністю довіряє оприлюдненим Міністерством юстиції США результатам розслідування та звинуваченням шести співробітникам російського Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ у скоєнні низки кібератак по всьому світу, зокрема в Україні, США, Франції, Грузії та Південній Кореї", - підкреслили в МЗС.

Також Україна підтримує заяву державного секретаря США Майка Помпео щодо необхідності суворого засудження триваючої підривної, деструктивної та дестабілізуючої діяльності РФ у кіберпросторі.

В українському МЗС наголошують, що така діяльність демонструє повну неповагу до громадської безпеки та міжнародної стабільності. У МЗС запевнили, що Україна підтверджує свою тверду позицію, що норми та принципи міжнародного права в повній мірі застосовуються й до поведінки держав у кібернетичному просторі, а відповідальні за кібератаки мають бути притягнені до відповідальності.

"Звертаємось до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з метою припинення систематичного порушення з її боку норм та принципів міжнародного права, зокрема у використанні кіберінструментів із зловмисною метою, що загрожує безпеці глобального кіберпростору", - закликали в міністерстві.

Як повідомлялося, у США висунули офіційні обвинувачення шістьом офіцерам ГРУ Росії через причетність до організації міжнародних хакерських атак, у тому числі проти України, а також поширення небезпечних вірусних програм, що спричинили мільярдні збитки.