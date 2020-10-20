Українське військо зможе захистити державу на суші, у воді, у повітрі та кіберпросторі - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що влада створює українське військо, здатне захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі, щоб ніхто не мав навіть думки відібрати частину територію без єдиного пострілу.

Про це глава держави заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, на нашу територіальну цілісність, або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи”, - підкреслив Президент.

Він нагадав, що Україна почала виготовлення новітніх зразків озброєння, зокрема, комплексу управління артилерійським дивізіоном «Оболонь-А», мінометного комплексу «Барс», артилерійських боєприпасів.

Також, за його словами, випробовується реактивна система залпового вогню «Вільха-М» та системи реактивних снарядів «Тайфун», триває модернізація фрегата «Гетьман Сагайдачний» та підготовка до випробувань десантних катерів «Кентавр», прийнято на озброєння протикорабельну крилату ракету «Нептун».

Крім того, глава держави додав, що розпочинається будівництво двох державних українських військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.

“Можна брехати про нашу непатріотичну позицію, але вперше з 2014-го року добровольці отримали статус учасників бойових дій. Іноземці, які захищали Україну, отримують громадянство. А Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями”, - наголосив Президент.

Зеленський додав, що було також переведено Генштаб на типову структуру держав – членів НАТО й триває втілення стандартів НАТО та сумісність українських військ з військами Альянсу.