Українське військо зможе захистити державу на суші, у воді, у повітрі та кіберпросторі - Зеленський

Українське військо зможе захистити державу на суші, у воді, у повітрі та кіберпросторі - Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що влада створює українське військо, здатне захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі, щоб ніхто не мав навіть думки відібрати частину територію без єдиного пострілу.

Про це глава держави заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, на нашу територіальну цілісність, або відібрати в України частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи”, - підкреслив Президент.

Він нагадав, що Україна почала виготовлення новітніх зразків озброєння, зокрема, комплексу управління артилерійським дивізіоном «Оболонь-А», мінометного комплексу «Барс», артилерійських боєприпасів.

Також, за його словами, випробовується реактивна система залпового вогню «Вільха-М» та системи реактивних снарядів «Тайфун», триває модернізація фрегата «Гетьман Сагайдачний» та підготовка до випробувань десантних катерів «Кентавр», прийнято на озброєння протикорабельну крилату ракету «Нептун».

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Крім того, глава держави додав, що розпочинається будівництво двох державних українських військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону.

“Можна брехати про нашу непатріотичну позицію, але вперше з 2014-го року добровольці отримали статус учасників бойових дій. Іноземці, які захищали Україну, отримують громадянство. А Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями”, - наголосив Президент.

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Зеленський додав, що було також переведено Генштаб на типову структуру держав – членів НАТО й триває втілення стандартів НАТО та сумісність українських військ з військами Альянсу.

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