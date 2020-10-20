Президент запевняє, що безвізу України з ЄС нічого не загрожує

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським Союзом нічого не загрожує, “хто б що не казав”.

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Всі експерти відзначають, що цьогорічний Саміт Україна – ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема відчутний прогрес виконання Угоди про асоціацію, всі передумови для «промислового безвізу», Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглибленої інтеграції українських ринків з європейськими. А ще – чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б вам що не казав. Це стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само - як зі Світовим банком та ЄБРР”, - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що міжнародна коаліція продовжує підтримку України, яка виходить на новий рівень.

“Ми зберегли двопалатну підтримку США. Україна та Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами. На безпрецедентний рівень вийшли відносини України та Туреччини. Надійним партнером, без перебільшення – міжнародним побратимом для нас залишається Канада”, - розповів Президент.

Окрім того, за його словами, “ми фактично заново будуємо конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею”.

Також Зеленський нагадав про створення “Люблінського трикутника” разом із Польщею та Литвою, котрий є платформою політичної, економічної та соціальної взаємодії.