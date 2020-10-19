Російські спецслужби планували кібератаки на Олімпіаду в Токіо – МЗС Британії

Російські хакери вели підривну діяльність проти цьогорічних Олімпійських ігор у Токіо з метою їх зриву, доки це спортивне свято не було перенесено на 2021 рік через пандемію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на британських чиновників.

Так, у британському МЗС заявили, що російська військова розвідка ГРУ здійснювала «кіберрозвідку» проти причетних до підготовки Олімпіади-2020 чиновників та організацій.

Однак чиновники не уточнили детально характер або масштаби кібератак.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що кібератак на організаторів, спонсорів та постачальників матеріально-технічного забезпечення Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо були «цинічними та необдуманими».

Також представники Міністерства закордонних справ розкрили подробиці атак на зимові Олімпійські ігри 2018 року в Пхенчхані, Південна Корея.

Як повідомляв Укрінформ, міністерство юстиції СШАоголосило звинувачення 6 російським офіцерам ГРУ за кібератаки. Ця російська група намагалася зірвати зимові Олімпійські ігри 2018 року, президентські вибори у Франції 2017 року, а також атакувала електромережу України.