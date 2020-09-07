Олімпіада в Токіо відбудеться незалежно від ситуації з коронавірусом – МОК

В Міжнародному олімпійському комітеті дуже сподіваються, що Японія впорається з проведенням Ігор.

Віце-президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс заявив, що Олімпіада в Токіо відбудеться в 2021 році незалежно від ситуації з коронавірусом в світі, повідомляє sports.yahoo.com.

«Олімпійські ігри розпочнуться 23 липня 2021 року. Олімпіада пройде з COVID-19 або без нього. Зараз завдання організаторів – розглянути всі можливі контрзаходи, які посприяють безпечному проведенню Ігор. Деякі країни контролюють ситуацію з COVID-19, деякі – ні. Загалом має приїхати 206 збірних. Японії належить вирішити серйозну задачу», - розповів Коутс.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні Олімпійські ігри-2020 перенесли на 2021 рік через пандемії COVID-19. Терміни проведення Олімпіади в Токіо залишаються незмінними – з 23 липня по 8 серпня.