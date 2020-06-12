МОК спростував спекуляції про скасування Олімпійських ігор у Токіо

Міжнародний олімпійський комітет відхилив розмови про можливе скасування Олімпійських ігор у Токіо, назвавши їх «чистими спекуляціями».

Про це повідомляє Kyodo.

"Міжнародний олімпійський комітет у четвер підтвердив свій план проведення перенесених у Токіо Ігор 2020 року наступного літа, відхиливши розмови про можливе скасування як чисті спекуляції", - йдеться у повідомленні.

За словами представника МОК, організація зі своїми партнерами і друзями в Японії цілком схильні провести Ігри XXXII Олімпіади з 23 липня по 8 серпня 2021 року в Токіо: «Спільна цільова група на 100 відсотків зосереджена на цій меті, все інше - спекуляція».

Як зазначає видання, в інтерв'ю BBC Sport минулого місяця президент МОК Томас Бах визнав, що Ігри можуть бути скасовані, якщо не відбудуться в наступному році.