МОК може скоротити кількість учасників літньої Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має намір скоротити кількість атлетів літніх Ігр-2024 у Парижі до 10,5 тисячі осіб.

МОК також працює над тим, аби забезпечити участь рівної кількості чоловіків та жінок у всіх дисциплінах Олімпійських ігор, де це можливо, повідомляє офіційний сайт організації.

Відзначається, що питання про включення чотирьох нових видів олімпійської програми (брейк-данс, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння) розглянуть на засіданні МОК у грудні 2020 року.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Фото: olympic.org.