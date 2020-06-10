НОК виплатить стипендії кандидатам на участь в Олімпійських іграх в сумі 18,7 млн грн

Національний олімпійський комітет України (НОК) як громадська організація продовжує реалізовувати програми підтримки спортсменів.

Загальний обсяг фінансування щомісячних стипендій для 60 провідних атлетів-кандидатів для участі в Іграх ХХХІІ Олімпіади в Токіо та ХХІV зимових Олімпійських іграх в Пекіні від Національного олімпійського комітету складає понад 18,7 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба НОК.

Зокрема, сьогодні НОК перерахував черговий транш для спортсменів-зимників розміром 1,2 мільйона гривень.

Виплати здійснюються протягом двох з половиною років безпосередньо до самого початку Ігор. Стипендії для атлетів до олімпійського Токіо з урахуванням перенесення змагань продовжено ще на один рік.

"Підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету. Ми завжди знаходимо шляхи допомоги нашим спортсменам, яка є вкрай важливою, особливо в сьогоднішній час", - відзначає президент НОК олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

Фото: Укрінформ.