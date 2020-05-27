Більше половини ліцензій на Ігри в Токіо вже розіграні й залишаться дійсними - Бубка

Президент НОК України, член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету Сергій Бубка розповів про долю олімпійських ліцензій у зв'язку з перенесенням Олімпіади-2020.

Сергій Бубка в інтерв'ю iSport.ua, зокрема, зазначив, що більше половини з них вже розіграні й залишаться дійсними.

"57% ліцензій на Ігри в Токіо вже розіграні й залишаться дійсними, по іншим 43% система кваліфікації допрацьовується міжнародними федераціями спільно з МОК з урахуванням інтересів усіх спортсменів. Ми закликали наші національні федерації активно спілкуватися з міжнародними, висловлювати свою думку, щоб кваліфікаційна система була об'єктивною. Світ вперше зіткнувся з такою проблемою, але ми повинні гідно приймати виклики і бути гнучкими, активними і розважливими.

Україна - велика спортивна країна, і в Токіо наступного року ми повинні продовжити і примножити прекрасні традиції нашого спорту", - сказав Бубка.

Як повідомлялося, проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо (Японія) перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Втім, днями президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах зізнався, що організація допускає можливість їх скасування.

Фото: isport.ua