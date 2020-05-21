Олімпійські ігри в Токіо можуть не відбутися - МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах зізнався, що організація допускає можливість скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо (Японія).

Про це глава МОК заявив BBC.

За словами Баха, в тому випадку, якщо Олімпійські ігри в Токіо не вдасться провести в 2021 році, їх доведеться скасувати.

"Відверто кажучи, я розумію це, тому що ви не можете вічно наймати три або п'ять тисяч людей в оргкомітет. Ви не можете щороку змінювати весь спортивний календар у всіх основних федераціях по всьому світу. У спортсменів не може бути невизначеності", - сказав президент МОК.

При цьому він висловив думку, що для успішного проведення змагань в 2021 році може знадобитися вжиття низки заходів, в тому числі, в плані охорони здоров'я. За словами Баха, для деяких з учасників Ігор може знадобитися введення карантину.

"Коли у нас буде чітке уявлення про те, як буде виглядати світ 23 липня 2021 року, тоді (ми будемо) приймати відповідні рішення", - підкреслив Бах.

Як повідомлялося, проведення літньої Олімпіади 2020 року перенесено на 2021 рік через пандемії коронавируса в світі. Попередньо Ігри в Токіо повинні відбутися з 24 липня по 9 серпня.