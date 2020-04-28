Проведення Олімпіади 2021 року без вакцини від COVID-19 буде складним – медасоціація Японії

Провести Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо у 2021 році буде складно, якщо на той час не вдасться розробити ефективну вакцину проти коронавірусу COVID-19.

Про це заявив глава Медичної асоціації Японії Йошітаке Йококура, повідомляє Kyodo News.

"Моя думка полягає в тому, що приймати їх (Олімпійські ігри-2020 у Токіо – ред.) буде важко, якщо не буде розроблена ефективна вакцина", - заявив він під час онлайн-брифінгу.

Він також закликав розробників вакцини «активізувати темпи» її створення.

"Глобальний стан інфікування у цей конкретний час буде ключовим питанням. Буде важко, навіть якщо ситуація в Японії стане кращою, якщо інфекції продовжують поширюватися за кордоном", - сказав він.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у 2020 році, проте були перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

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Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, серед яких 211 609 смертей та 922 581 випадок одужання пацієнтів.

За даними сайту Worldometer, у Японії зафіксовано 13 614 випадків COVID-19, з них – 385 летальних. 1 899 осіб одужали.