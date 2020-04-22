Член оргкомітету Олімпіади в Токіо заразився коронавірусом

Один з членів організаційного комітету Олімпійських Ігор у Токіо здав позитивний тест на коронавірус.

Попри те, що більшість співробітників уже понад два тижні працюють віддалено, деякі з них зустрічалися із зараженим, і тепер їх перевели в режим самоізоляції, повідомляє Insidethegames.

Організатори Ігор також заявили, що всі приміщення, де працював заражений продезінфікують.

Особу зараженого не розкривають, проте, видання поінформувало, що чоловіку тридцяти років, і він працює "у штаб-квартирі Ігор".

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу літні Олімпійські ігри в Токіо перенесли на 2021 рік. Змагання пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Фото: insidethegames.biz