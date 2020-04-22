Сергій Бубка провів понад дві години онлайн з провідними спортсменами та тренерами

Дві з половиною години як одна мить - саме в такій атмосфері відбулась відео-зустріч Олімпійського чемпіона, легенди світового спорту, президента Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергія Бубки з понад 200-ми спортсменами з літніх та зимових видів спорту, які готуються до Олімпійських ігор в Токіо і Пекіні, та їх наставниками.

Як повідомляє пресслужба НОК, під час зустрічі видатний спортсмен поділився своїм життєвим та спортивним досвідом, дав цінні поради, відкрив власні секрети та бачення успіху. Обговорення охопило велику кількість корисних та актуальних тем, які цікавили спортсменів та тренерів. Зокрема, це перенесення Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо.

"Ви повинні бути сильними й гідно прийняти те, що вже сталося. Ви повинні рухатися лише вперед. Ви повинні продовжувати підготовку в сьогоднішніх умовах й привести себе на пік форми вже до нових дат проведення Олімпійських ігор - з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Треба приймати нові виклики сьогодення й продовжувати свою роботу", - наголосив Сергій Бубка.

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Присутні обговорили питання психологічних аспектів, мотивації та впевненості, подолання поразок та падінь, ролі тренера, людських цінностей, ролі тренерів, соціальної ролі атлета, інтеграція в життя після завершення кар'єри та багато іншого.

"Сила в кожному з нас! Ваш успіх - у ваших руках. Йдіть вперед, не зважаючи ні на які труднощі. Не здавайтесь! Працюйте, вчіться, самовдосконалюйтесь! Ми повинні самі створювати себе, своє життя, свою кар'єру, своє майбутнє. Життя - це боротьба! Продовжуйте цю боротьбу й ви переможете усіх", - додав досвідчений легкоатлет, зустріч з яким спортсмени із захопленням "розібрали" на цитати.