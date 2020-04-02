НОК розширює можливості підготовки українських спортсменів в онлайн-режимі

У непростий для всієї країни та світу час Олімпійський комітет України (НОК) надає чудову можливість атлетам самовдосконалюватися й отримувати нові знання в режимі онлайн.

На цьому наголосила під час свого виступу на засіданні Виконкому Національного олімпійського комітету України, яке відбувалося в онлайн режимі, голова Комісії НОК "Антураж атлета", призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, повідомляє пресслужба НОК.

"Ми запровадили онлайн-тренінги та онлайн-курси для наших спортсменів у тісній співпраці з компанією IPS на чолі з відомим тренером з самовдосконалення Іцхаком Пінтосевичем. Сьогодні ми намагаємося привернути увагу наших атлетів до самоосвіти, маючи намір створити цілу освітню платформу для них. Ми й надалі активно співпрацюємо з Фондом братів Кличків й ведемо переговори з новими цікавими спікерами", - відзначила Олена Говорова.

Вона поінформувала, що нещодавно відбувся вебінар курсу "Мислення переможця" в рамках освітнього проекту НОК - Sportcamp&more. Спікером лекції виступив Іцхак Пінтосевич. До дискусії долучилися понад 60 українських атлетів та тренерів.

Також у соціальних мережах активно триває ще одна ініціатива Комісії НОК "Антураж атлета" та Комісії атлетів НОК України - челендж #тренуйсявдома. Наші відомі олімпійці закликають українців залишатися вдома й берегти своє здоров'я, але не забувати й про підтримку власної спортивної форми. Уславлені спортсмени діляться своїми навичками занять спортом вдома. Слід відзначити, ця ініціатива отримала чудову підтримку та зацікавленість засобів масової інформації.

"Освіта атлетів - це дуже актуальне і важливе питання в будь-який час. Сьогодні кожен з нас має можливість навчатися вдома. Займатися своїм самовдосконаленням та власною освітою, тому що в нашому житті знання - це наш скарб. Й обов'язково треба пам'ятати, що навіть вдома можна займатися спортом та слідкувати за своєю спортивною формою", - відзначив президент НОК, олімпійський чемпіон Сергій Бубка.