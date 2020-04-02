Виконком НОК в онлайн режимі розглянув питання, пов’язані з перенесенням літньої Олімпіади

Під головуванням президента Національного олімпійського комітету України (НОК) олімпійського чемпіона Сергія Бубки сьогодні в онлайн режимі відбулось засідання Виконкому НОК.

Головне питання на порядку денному - Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо (Японія), які були перенесені на нову дату і пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року, повідомляє пресслужба НОК.

Сергій Бубка ще раз поінформував про те, що прийняттю цього важливого рішення передувало багаторазове детальне обговорення з усіма суб’єктами світового олімпійського руху, членами Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Урядом Японії, національними олімпійськими комітетами і міжнародними федераціями.

Активно були залучені і атлети-олімпійці з різних країн світу - на цьому під час засідання наголосили призерки Олімпійських ігор - голова Комісії атлетів Ольга Саладуха і президент Асоціації олімпійців Ніна Уманець.

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Сергій Бубка відзначив, що 57 відсотків олімпійських ліцензій на Ігри в Токіо вже розіграні й залишаться дійсними, щодо решти 43 відсотки перепусток система кваліфікації буде доопрацьована міжнародними федераціями у співпраці з МОК.

"Було також вирішено, що Ігри збережуть назву "Олімпійських і Паралімпійських ігор Токіо-2020", а всі програми підтримки атлетів від Олімпійської Солідарності МОК щодо стипендій і грантів для команд будуть продовжені до 2021 року, до самого початку Ігор", - додав Сергій Бубка, наголосивши також, що важливим є забезпечення постійної підтримки наших спортсменів, зокрема, продовження терміну виплати державних стипендій, встановлених за підсумками виступу на провідних міжнародних змаганнях.

"Олімпійські ігри не відмінені, а перенесені, тому подальша підготовка українських спортсменів має бути забезпечена належним чином. Ми працюємо разом з Урядом, профільним комітетом Верховної Ради і депутатським корпусом щодо забезпечення належного бюджету для спорту. Зараз непростий час, коли спортсменам важко продовжувати повноцінні тренування. Все це зрозуміло, але на даний момент здоров’я важливіше. Впевнений, ми все це подолаємо і продовжимо цілеспрямовану підготовку до Олімпійських ігор", - підкреслив Міністр молоді та спорту, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.