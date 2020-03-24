Олімпійські ігри обов'язково відбудуться - Бубка

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК), член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка звернувся до вітчизняних спортсменів та тренерів.

Про це повідомляє прес-служба НОК.

"Сьогодні ми переживаємо непрості часи - весь світ бореться з поширенням пандемії COVID-19. Кожен з нас повинен оберігати власне здоров'я, здоров'я рідних та близьких, здоров'я оточуючих, адже життя людини перевищує усе. Я сам був спортсменом. І мені добре зрозумілі думки і очікування атлетів і тренерів, яких турбує питання проведення Олімпійських ігор в Токіо", - йдеться у зверненні до олімпійської родини.

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За словами головного олімпійця України, протягом 4 тижнів МОК проаналізує всі можливі варіанти дій, буде враховано усе, що зараз відбувається у світі.

"Олімпійські ігри обов'язково відбудуться в той час, коли ніщо не буде загрожувати здоров'ю усіх учасників, вболівальників, організаторів, всіх людей! А зараз у нас у всіх є можливість для самовдосконалення. Нам необхідно вірити і йти до своєї мети. Впевнений, що ми подолаємо всі виклики, пройдемо випробування i переможемо! Тримаймося! Ми разом - одна велика Олімпійська родина!", - наголосив Сергій Бубка.