Українські олімпійці очолюють рейтинги міжнародних спортивних федерацій

Коронавірусна інфекція відправила практично увесь спортивний світ на вимушену і досі не визначену у часі екстра-паузу.

Укрінформ відстежив позиції українських олімпійців у рейтингах міжнародних спортивних федерацій станом на початок введення пандемії COVID-19.

На вершинах спортивних рейтингів світу перебувають, зокрема, Дарья Білодід, Олена Костевич, Ольга Харлан, Андрій Говоров, Олександр Хижняк.

Білодід очолює список Міжнародної федерації дзюдо (IJF) у ваговій категорії до 48 кг, Костевич попереду в рейтингу Міжнародної федерації стрільби (ISSF) у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів, Харлан - перша за класифікацією Міжнародної федерації фехтування (FIE) серед шаблісток, рекордсмен світу Говоров є лідером Міжнародної федерації плавання (FINA) на 50-метрівці батерфляєм, Хижняк панує в Міжнародній федерації боксу (AIBA) у ваговій категорії до 75 кг.

Читайте також: Український боксер Хижняк увійшов до виконкому AIBA

Українські спортсмени, які також входять до топ-10 рейтинг-листів міжнародних організацій:

легка атлетика - Марина Бех-Романчук (2-а позиція - стрибки у довжину), Ярослава Магучих (2 - стрибки у висоту), Юлія Левченко (3 - стрибки у висоту), Ольга Саладуха (7 - потрійний стрибок), Анна Рижикова (8 - 400 метрів з бар'єрами);

плавання - Михайло Романчук (2 - 1500 метрів, вільний стиль);

греко-римська боротьба - Жан Беленюк (2 - вагова категорія до 87 кг), Юрій Шкрюба (7 - 82 кг), Ленур Теміров (8 - 60 кг);

вільна боротьба - Олександр Хоцянівський (3 - 125 кг), Василь Михайлов (4 - 79 кг), Ерік Арушанян (7 - 65 кг);

жіноча боротьба - Ірина Коляденко (2 - 65 кг), Аліна Бережна Стадник Махиня (2 - 72 кг), Оксана Лівач (3 - 50 кг), Ангеліна Лисак (3 - 59 кг), Юлія Ткач Остапчук (3 - 62 кг), Ірина Гусяк (5 - 55 кг), Соломія Винник (6 - 55 кг), Аліна Акобія (9 - 57 кг), Алла Черкасова (5 - 68 кг);

фехтування - Ігор Рейзлін (4 - шпага), Олена Кривицька (10 - шпага);

теніс - Еліна Світоліна (5 - одиночний розряд);

кульова стрільба - Олена Костевич (6 - пневматичний пістолет), Олег Омельчук (8 - пневматичний пістолет);

сучасне п'ятиборство - Павло Тимощенко (6);

велосипедний спорт - Яна Беломоіна (9 - маунтенбайк);

стрибки у воду - Вікторія Кесар (9 - 3-метровий трамплін), Україна (5 - синхронні стрибки з 3-метрового трампліна, чоловіки);

шахи - Марія Музичук (5), Анна Музичук (8).

Читайте також: Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік через коронавірус

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу у світі призупинено, перенесено або достроково завершено сотні календарних спортивних заходів, серед яких Олімпійські та Паралімпійські ігри, футбольне Євро-2020, чемпіонати та Кубки світу.