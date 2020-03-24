Олімпіаду в Токіо перенесли на 2021 рік через коронавірус

Проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу у світі.

Про це повідомляє Foxnews.

"Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив у вівторок, що домовився з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом про відтермінування Олімпійських ігор у Токіо приблизно на рік через пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Абе також додав, що Олімпійські ігри повинні відбутися не пізніше наступного літа.

Раніше Національний олімпійський комітет та Національний паралімпійський комітет США (USOPC) закликали Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкласти проведення літніх ігор у Токіо.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вперше заявив, що не виключає перенесення літніх Олімпійських ігор-2020 через пандемію коронавірусу Covid-19.

Виконавчий комітет МОК оголосив у неділю, що за чотири тижні він вирішить подальшу долю Олімпійських ігор у Токіо.

Канадський олімпійський комітет та Канадський паралімпійський комітет за підтримки їхніх Комісій атлетів, Національних спортивних організацій та уряду Канади ухвалили рішення не надсилати канадські команди на Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2020 року.

Про аналогічне рішення заявив Олімпійський комітет Австралії.

Попередньо літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.