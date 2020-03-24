Олімпійський комітет США підтримує перенесення Ігор-2020

Олімпійський комітет США підтримує ідею перенесення Ігор-2020 через пандемію коронавірусу.

Олімпійський комітет США вважає, що через пандемію коронавірусу COVID-19 спортсмени не можуть належним чином готуватися до змагань, про що свідчать дані опитування. Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на пресслужбу організації.

"Організація провела опитування серед американських спортсменів, і менше десяти відсотків респондентів заявили, що пандемія коронавірусу не вплинула на їх тренувальний процес. При цьому 34 відсотки опитаних заявили, що продовження тренувань в наявних сьогодні умовах може загрожувати їхньому здоров'ю. 69 відсотків респондентів готові брати участь в Олімпіаді в липні, але лише 32 відсотки вважають, що змагання будуть чесними при наявних обставинах", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Австралія та Канада вже відмовилися від участі в Олімпіаді 2020 року, але готові відправити спортсменів на Ігри наступного року.

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XXXII літні Олімпійські ігри, проведення яких планували у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року, можуть перенести через пандемію коронавірусної інфекції. Долю змагання організатори визначать протягом наступних чотирьох тижнів.

Станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли. Covid-19 зачепив вже 195 країн. Загалом у світі сьогодні зареєстровано 2 962 нові випадки зараження і 51 летальний результат.

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