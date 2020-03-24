У Токіо 10000 глядачів відвідали турнір із кікбоксингу

У Токіо (Японія) попри заборону на проведення спортивних заходів відбувся турнір із кікбоксингу K'FESTA 3.

Змагання тривали на легендарній для світу єдиноборств арені Saitama Super Arena майже добу і зібрали на триабунах 10000 глядачів. Про це повідомляє XSPORT.

"22 березня в Японії на легендарній для світу єдиноборств арені Saitama Super Arena, не дивлячись на заборони на проведення спортивних заходів, пройшов турнір з кікбоксингу K'FESTA 3, який зібрав повний десятитисячний зал глядачів, і тривав майже добу", - йдеться в повідомленні.

Влада країни просила скасувати подію, але рішення на місцях приймає не вона. Втім, організатори все ж пішли на поступки, скоротивши кількість місць на трибунах із 15 тисяч до 10 тисяч. Також на вході всім роздавали медичні маски і закликали відмовитися від рукостискань. Онлайн турнір дивилися 2,5 млн глядачів.

Переможцем турніру K'FESTA 3, який проходить в рамках Гран-прі K-1, став Кімура Мінору (27-9, 20 КО). Боєць виграв 3 бої і витратив на них рекордні 4 хвилини 22 секунди.

Як повідомлялося, XXXII літні Олімпійські ігри, проведення яких планували у Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року, можуть перенести через пандемію коронавірусної інфекції.

Станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли. Covid-19 зачепив вже 195 країн. Загалом у світі сьогодні зареєстровано 2 962 нові випадки зараження і 51 летальний результат.

Фото: witter/tatsuyakay