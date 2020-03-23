Олімпійські ігри в Токіо будуть перенесені - член МОК

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд заявив, що Олімпійські ігри 2020 року в Токіо (Японія) будуть перенесені через пандемію коронавірусної інфекції.

Про це передає видання USA Today.

"На підставі інформації, наявної у МОК, рішення про відстрочення вже прийнято, - сказав Паунд. - Детально все ще не розписано, проте Ігри не почнуться 24 липня, наскільки мені відомо. Все буде відбуватися поетапно. Спочатку ми оголосимо про відстрочку, а потім будемо розбиратися з величезними наслідками цієї ситуації".

Голова оргкомітету "Токіо-2020" Йосіро Морі сьогодні висловив упевненість в тому, що Олімпіада не буде скасована, зазначивши, що існує можливість перенесення змагань.

Напередодні президент МОК Томас Бах заявив, що рішення про можливе перенесення Олімпіади буде прийнято протягом чотирьох тижнів.

Найімовірніше, на думку USA Today, Ігри-2020 перенесуть на 2021 рік.

XXXII літні Олімпійські ігри були заплановані на період з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Спалах, викликаний новим коронавірусом захворювання, був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і пізніше поширився більш ніж на 150 країн світу. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала це пандемією коронавірусу COVID-19.