Прем'єр Японії вперше заявив про можливість перенесення Олімпіади

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вперше заявив, що не виключає перенесення літніх Олімпійських ігор 2020 через пандемію коронавірусу.

Про це він сказав у понеділок під час виступу в парламенті, повідомляє The Japan Times.

«Якщо провести Ігри таким чином (у повному форматі – ред.) буде складно, ми мусимо прийняти рішення про їх перенесення, виходячи з того, що в першу чергу потрібно думати про спортсменів», - заявив Абе.

За його словами, остаточне рішення прийматиме Міжнародний олімпійський комітет, однак повне скасування змагань «не є можливим».

Виконавчий комітет МОК оголосив у неділю, що за чотири тижні він вирішить подальшу долю Олімпійських ігор у Токіо.

За інформацією NHK, голова оргкомітету Олімпіади в Токіо Йошіро Морі в понеділок зазначив, що він розгляне можливість перенесення термінів Ігор, оскільки коронавірус продовжує поширюватися у світі. За його словами, на цей час ситуація в США та Європі є надзвичайною.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Канаді було прийняте рішення не відправляти національні команди на Олімпійські та Паралімпійські ігри-2020.

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Про аналогічне рішення заявив Олімпійський комітет Австралії.

Попередньо, літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.