Олімпійський комітет Бразилії виступив за перенесення Ігор на 2021 рік

Бразильський олімпійський комітет (COB) виступив за перенесення Олімпіади в Токіо на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт комітету.

"Як колишній спортсмен-дзюдоїст, знаю, що мрія кожного атлета - змагатися на Олімпіаді в хороших умовах. Стає очевидним, що нинішнього року реалізувати цю мрію не вийде", - заявив президет COB Паулу Вандерлей, - Міжнародний олімпійський комітет і раніше стикався з великими проблемами, що привели до скасування Ігор у 1914, 1940 та 1944 роках у зв'язку зі світовими війнами, а також бойкотом Олімпіад у Москві-1980 та Лос-Анджелесі-1984. Організація знала, як подолати ці перешкоди. Упевнений, президент МОК Томас Бах готовий вести нас за собою в цей важкий час".

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Офіційний старт майбутньої Олімпіади призначений на 24 липня. Ігри триватимуть до 9 серпня.