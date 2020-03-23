Канадські спортсмени не поїдуть на Олімпіаду в Токіо

Олімпійська збірна Канади не братиме участі у цьогорічних літніх Іграх у Токіо через пандемію COVID-19.

Таке рішення ухвалив Канадський олімпійський комітет, передає кореспондент Укрінформу.

“Канадський олімпійський комітет та Канадський паралімпійський комітет за підтримки комісій атлетів, національних спортивних організацій та уряду Канади ухвалили складне рішення - не відряджати команди на Олімпійські та Паралімпійські ігри влітку 2020 року”, - йдеться у відповідній заяві.

У Канаді закликали організаторів Олімпіади відкласти Ігри на рік, адже “немає нічого важливішого за здоров’я та безпеку наших спортсменів і світової спільноти”.

Як пояснюють у комітеті, з огляду на ризики, пов'язані з поширенням COVID-19, продовження підготовки до Ігор несе небезпеку для спортсменів, членів їхніх родин та широкої канадської громадськості.

"Власне, це суперечить порадам органів охорони здоров’я - а ми закликаємо громадян їх дотримуватися”, - підсумували в Олімпійському комітеті Канади.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо мають відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, проте їх проведення в запланований термін опинилося під загрозою через пандемію коронавірусу.