МОК ухвалить рішення щодо Олімпіади-2020 за чотири тижні

Все йде до того, що Олімпіаду перенесуть.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийме рішення щодо проведення Олімпійських ігор-2020 на Токіо не раніше, ніж через 4 тижні, повідомив журналіст ITV Стів Скотт в Twitter.

«Виконавчий комітет МОК відклав на 4 тижні прийняття остаточного рішення з цього питання. Потім вони оцінять ситуацію, перш ніж приймати альтернативні плани. Це перший раз, коли вони призначили крайній термін для вирішення», - написав Скотт.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, проте їх проведення в заплановані терміни під загрозою через пандемію коронавірусу.