Організатори Олімпіади-2020 вже почали готувати перенесення Ігор

Нова дата Олімпіади залежать від рішення уряду Японії.

Організатори Олімпіади-2020 вже приступили до розгляду перенесення Ігор на більш пізні терміни через пандемію коронавірусу, про це повідомляє Reuters.

В оргкомітеті повідомили, що «ми розробляємо альтернативні плани проведення Олімпіади: план B, C, D, вивчаємо різні терміни перенесення». У той же час в уряді Японії наполягаю на проведенні Ігор у встановлений раніше термін (з 24 липня по 9 серпня).

Варіант провести Олімпіаду без глядачів також розглядається, але в МОК не хочуть йти на такий крок. Відзначається, що фінальне рішення про перенесення Олімпіади -2020 приймуть з урахуванням позиції влади Японії.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо заплановані з 24 липня по 9 серпня.