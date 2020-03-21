Американські легкоатлети закликають перенести Олімпіаду-2020

«Неможливо сподіватися на хорошу підготовку до змагань під час глобальної кризи».

Федерація легкої атлетики США (USATF) закликала перенести Олімпійські ігри-2020 в Токіо на більш пізній термін через пандемію коронавірусу, повідомляє Yahoo Sports.

Представники USATF звернулися до голови Олімпійського комітету США Сари Хіршленд з проханням винести на розгляд Міжнародного олімпійського комітету (МОК) питання про перенесення Ігор.

«Наші спортсмени перебувають під величезним тиском через стрес і тривоги. Їх психологічне здоров'я і благополуччя є нашим пріоритетом. Навряд чи можна сподіватися на хорошу підготовку до змагань під час глобальної кризи», - йдеться в заяві USATF.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.