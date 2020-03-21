В оргкомітеті Олімпіади-2020 кажуть, що підготовка до Ігор йде за графіком

В оргкомітеті Олімпіади-2020 кажуть, що підготовка до Ігор йде за графіком

Укрінформ
Відкриття Олімпіади в Токіо – 24 липня.

Віце-президент організаційного комітету Олімпійських ігор-2020 в Токіо Тосіякі Ендо наполягає на підготовці змагань до початку в липні, повідомляє Reuters.

«Фінальне рішення прийматиме Міжнародний олімпійський комітет. Ми продовжимо докладати зусилля для початку змагань в липні», - заявив Ендо.

Протягом останніх днів окремі національні олімпійські комітети і чиновники звернулися до МОК з вимогою переглянути позицію щодо проведення Ігор на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Читайте також: Про перенесення Олімпіади поки не йдеться - президент МОК

Президент МОК Томас Бах заявив, що організація розглядає різні сценарії проведення Олімпіади, але не береться скасовувати змагання за чотири місяці до їх початку.

Нагадаємо,  Олімпійські ігри-2020 в Токіо повинні відбутися з 24 липня до 9 серпня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-