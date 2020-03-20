Про перенесення Олімпіади поки не йдеться - президент МОК

Президент МОК Томас Бах заявив, що питання перенесення Олімпійських ігор-2020 у Токіо через пандемію коронавірусу поки на порядку денному не стоїть.

За його словами, для прийняття остаточного рішення ще є достатньо часу, повідомляє The New York Times.

"Нас заторкнула ця криза, як і всіх інших, ми стурбовані цим. Скасування Олімпіади в Токіо не стоїть на порядку денному. Ми прагнемо успішно провести Ігри. Разом з тим, не знаємо, якою буде ситуація. Звичайно, розглядаємо різні сценарії, але різниця від багатьох інших професійних ліг у тому, що ми маємо чотири з половиною місяці... Ніхто сьогодні не може сказати вам, що станеться завтра, що буде за місяць" , - сказав очільник МОК.

Олімпійські Ігри в Токіо заплановині на період з 24 липня по 9 серпня.