В НОК Японії вважають, що Олімпіаду-2020 слід перенести

Спортсмени вже не встигають повноцінно підготуватися до Токіо-2020.

Член виконкому НОК Японії, бронзовий призер Ігор у Сеулі-1988 по дзюдо Каорі Ямагучі заявила, що на її думку потрібно перенести Олімпіаду в Токіо-2020 через епідемію коронавірусу, повідомляє AFP.

«Ігри слід відкласти в нинішній ситуації, коли спортсмени не можуть добре підготуватися. Попросивши атлетів тренуватися в цих умовах, МОК прирікає себе на критику за те, що не ставить спортсменів на перше місце», - заявила Ямагучі.

Читайте також: Олімпійський вогонь привезли в Японію

Нагадаємо, що Олімпійські Ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня.

Раніше стало відомо, що МОК виключає проведення Олімпіади при порожніх трибунах.