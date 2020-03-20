Олімпійський вогонь привезли в Японію

Літак з олімпійським вогнем прибув із Греції до Японії, на тлі загрози поширення коронавірусу церемонію вручення факела було скорочено.

Про це повідомляє АР.

«Вперше за 56 років олімпійський факел прибув у Токіо, і я сподіваюся, що він освітить шлях надії для багатьох людей», - заявив голова організаційного комітету «Токіо-2020» Єсіро Морі на скороченій церемонії вручення вогню.

Вогонь прийняли триразовий олімпійський чемпіон із дзюдо Тадахіро Номура і триразова Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Саорі Йосіда.

Зазначається, що місцева влада закликала людей утриматися від масового шикування уздовж маршруту проходження естафети через пандемію коронавірусу. Уряд країни, як відомо, виступає проти скасування і перенесення Ігор через коронавірус.

«Ми тісно співпрацюватимемо з Міжнародним олімпійським комітетом, урядом Японії й столичним урядом Токіо», - сказав Морі, наголосивши, що ґрунтуючись на рекомендаціях ВООЗ, «ми забезпечимо безпечні та надійні Ігри».

Олімпійський вогонь привезли до Японії / Фото: Tokyo 2020 / Uta MUKUO

Естафета в Японії стартує 26 березня і пройде по території 858 міст і селищ. Вогонь Ігор було запалено 12 березня в Олімпії. У 2018 році Міжнародний олімпійський комітет пішов назустріч оргкомітету «Токіо-2020» й дозволив запалити олімпійський вогонь не за сто днів до старту Ігор, як заведено, а заздалегідь, щоб приурочити його до дати трагічного землетрусу 2011 року.