В Афінах пройшла церемонія передачі олімпійського вогню Ігор-2020

Церемонія передачі олімпійського вогню організаторам літніх Ігор-2020 пройшла на Панафінейському стадіоні, де 1896 року відбулися перші у новітній історії Олімпійські ігри.

У зв'язку з рекомендаціями влади не проводити публічні заходи в зв'язку з пандемією коронавірусу свято в Афінах пройшло без гостей, глядачів та великої кількості журналістів, повідомляє офіційний сайт оргкомітету Ігор-2020.

Грецькі спортсмени Катерина Стефаніді та Лефтеріс Петруніс запалили вогонь на спеціальному вівтарі. Президент Олімпійського комітету Греції, член МОК Спірос Капралос виступив з привітанням, а голова оргкомітету "Токіо-2020" Єсіро Морі направив відеозвернення.

Потім Спірос Капралос отримав Олімпійський вогонь від "головної жриці", роль якої виконала актриса Ксанті Георгіу, і передав його представниці оргкомітету "Токіо-2020" Наоко Імото, учасниці Олімпійських ігор 1996 року в Атланті, яка працює у структурах ЮНІСЕФ у Греції.

Вогонь XXXII літніх Олімпійських ігор доставлять до Японії у спеціально виготовленій з цієї нагоди шахтарській лампі. Естафета в Японії стартує 26 березня і пройде по території 858 міст і сіл. Вогонь Ігор був запалений 12 березня в Олімпії. 2018 року Міжнародний олімпійський комітет пішов назустріч оргкомітету "Токіо-2020" і дозволив запалити олімпійський вогонь не за сто днів до старту Ігор, як це прийнято, а заздалегідь, аби приурочити його до дати трагічного землетрусу 2011 року.

XXXII літні Олімпійські ігри у Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.