МОК поки утримується від радикальних рішень відносно Олімпіади-2020

Міжнародний олімпійський комітет за підсумками консультацій з федераціями літніх видів спорту виступив із заявою щодо Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

До початку Ігор залишається ще більше чотирьох місяців, і зараз немає сенсу в будь-яких радикальних рішеннях, пов'язаних з пандемією коронавірусу, повідомляє офіційний сайт МОК.

"До початку Ігор залишається ще більше чотирьох місяців, і на цьому етапі немає необхідності приймати будь-які радикальні рішення. Будь-які спекуляції на цю тему будуть контрпродуктивними. МОК закликає усіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020 якнайкраще. Ми будемо підтримувати спортсменів, надаючи їм найсвіжішу інформацію та розробки. на сьогоднішній день 57 відсотків спортсменів уже завоювали путувкі на Олімпіади-2020. Для Для решти 43 відсотків МОК і міжнародні федерації внесуть необхідні зрад ня в систему відбору ", - наголошується в заяві МОК.

Додамо, що заплановані терміни проведення Олімпійських ігор-2020 в Токіо - з 24 липня по 9 серпня.