МОК не проводитиме Олімпіаду-2020 без глядачів

Організатори Олімпіади досі сподіваються провести повноцінні Ігри.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключає проведення Олімпійських ігор-2020 в Токіо без глядачів, повідомляє видання The Guardian.

Відзначається, що на внутрішніх засіданнях МОК прийняли рішення відмовитися від проведення Ігор при порожніх трибунах і зробити все, щоб Олімпіада відбулася в запланований термін.

У той же час, МОК збирається спростити кваліфікаційні стандарти для олімпійських ліцензій, щоб спортсмени, які будуть змушені пропустити кілька змагань, змогли потрапити в Токіо.

Читайте також: Естафету олімпійського вогню зупинили через коронавірус

Днями в Греції запалили Олімпійський вогонь. Церемонія через пандемію коронавірусу пройшла без глядачів. Передача олімпійського вогню в Афінах також пройде без глядачів.

Нагадаємо, Олімпіада-2020 в Токіо проходитиме з 24 липня до 9 серпня.