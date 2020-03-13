Естафету олімпійського вогню зупинили через коронавірус

Національний олімпійський комітет (НОК) Греції зупинив естафету олімпійського вогню Ігор-2020 через побоювання поширення коронавірусу.

Однак наступного тижня вогонь буде переданий на афінському стадіоні організаторам майбутніх змагань, повідомляє ANA-MPA.

«Грецький Олімпійський комітет у п'ятницю вирішив призупинити естафету олімпійського вогню у Греції для захисту здоров'я населення від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, олімпійський вогонь розпочав естафету по Греції 12 березня після запалення полум'я в Стародавній Олімпії і в перший день дістався до міста Каламата.

У п’ятницю він продовжив естафету до міста Спарта. Однак у місцевої влади викликав занепокоєння той факт, що на офіційну церемонію передачі вогню почали сходитися тисячі глядачів. Адже в умовах стрімкого поширення коронавірусу це є небезпечним.

Тому грецький Олімпійський комітет за погодженням з міністерством охорони здоров'я Греції та Міжнародним олімпійським комітетом прийняв рішення про скасування решти програми.

Передача олімпійського вогню до Японії, організатора Олімпіади "Токіо 2020", буде проведена у четвер, 19 березня, на стадіоні "Панатінаїкос" в Афінах, без участі громадськості.

Завершиться естафета в день відкриття Олімпіади-2020 в Токіо - 24 липня.

Фото: facebook/Tokyo 2020