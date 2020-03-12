Сьогодні запалили олімпійський вогонь Токіо-2020

Церемонія пройшла без глядачів через епідемію коронавірусу.

Сьогодні в Стародавній Олімпії пройшла церемонія запалювання олімпійського вогню Ігор-2020 в Токіо, повідомляє Укрінформ.

На церемонії були присутні президент Греції Прокопіс Павлопулос і глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Всього акредитацію на церемонію отримали лише 100 офіційних осіб.

Організатори не допустили на церемонію глядачів через ситуацію з поширенням коронавірусу.

За традицією зі Стародавньої Олімпії стартувала естафета олімпійського вогню. Вона пройде на території Греції до 19 березня, після чого вогонь передадуть оргкомітету Ігор. Завершиться естафета в день відкриття Олімпіади-2020 в Токіо - 24 липня.