НОК України обговорив нові ініціативи з олімпійської освіти

Комісія Національного олімпійського комітету України (НОК) "Олімпійська освіта та культура" під головуванням Марії Булатової та за участю президента НОК олімпійського чемпіона Сергія Бубки в режимі відеоконференції сьогодні провела чергове засідання.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

"В ситуації, що склалась, більше часу і уваги варто приділити своїй освіті і отриманню нових знань, адже здоров’я і знання - дві головні цінності. Національний олімпійський комітет в цьому напрямку активно працює з атлетами, тренерами, спортивними фахівцями, щоб запропонувати додаткові можливості через онлайн платформу. Україна має славні традиції в спорті і необхідно, щоб через різноманітні освітні проєкти вони були продовжені і на базі цього досвіду зростало молоде освічене талановите покоління", - наголосив Сергій Бубка.

Читайте також: Бубка привітав усіх із Міжнародним днем спорту

В рамках засідання обговорено започаткування серії онлайн зустрічей зі спортсменами щодо поширення знань про історію олімпійського руху, особливостей харчування та психологічної підтримки на період карантину, організації вебінарів з підвищення кваліфікації для тренерів, видання олімпійської літератури, зокрема, книжок з унікальними історіями від легендарних спортсменів для дітей, розробки електронної олімпійської бібліотеки.

Комісією визначено стратегічним питання збереження і збагачення олімпійської спадщини, зокрема, формування олімпійського літопису, сприяння створенню музею олімпійської слави та можливих мобільних експозицій і виставок, які б охопили різні регіони країни.