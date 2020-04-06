Бубка привітав усіх із Міжнародним днем спорту

6 квітня у світі відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований 2013 року Організацією Об’єднаних Націй разом із Міжнародним Олімпійським Комітетом.

Президент НОК України олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав усіх із цим святом і приєднався до кампанії #WhiteCard, яка символізує єдність та солідарність людей через спорт. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"Як спортсмен, як чемпіон спорту ЮНЕСКО, я добре знаю цінність спорту. Спорт дав мені дуже багато, дав можливість відкривати світ і надав мені найбільшу цінність - збудувати дружбу з моїми друзями. І, звичайно, ми знаємо, що спорт об’єднує людей, сприяє миру та будує глобальну дружбу. Я приєднуюся до кампанії #WhiteCard, яка символізує єдність та солідарність людей через спорт. Живіть у мирі! Будьте сильними! Спорт унікальний! Насолоджуйтеся спортом!", - наголосив Бубка, вітаючи спортивну спільноту зі святом.

Збірна України зі стрибків у воду приєдналася до акції МОК і ООН #WhiteCard / Фото: facebookНОК України

Україна щороку активно долучається до відзначення Міжнародного дня спорту, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку.

Цього року численна кількість спортсменів України і прихильників здорового способу життя вчергове показала білу картку на знак миру та спокою в світі. До акції #WhiteCard долучилися усі суб’єкти олімпійського руху: національні федерації, регіональні відділення НОК, фізкультурно-спортивні товариства, спортивні школи та інші.

Фото: peace-sport.org