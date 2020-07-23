МОК розглядає варіант проведення Ігор у Токіо без глядачів

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація розглядає варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.

"Ви повинні підготувати різні сценарії проведення Ігор. Ніхто не хоче, щоб вони пройшли без глядачів. Однак ми готові вживати необхідних заходів, щоб провести Олімпіаду в безпечному середовищі", - наводить слова Баха NHK.

Нагадаємо, Ігри в Токіо через пандемію коронавірусної інфекції були відкладені на рік, вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021-го.

Фото: 3.nhk.or.jp.