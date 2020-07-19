Олімпіада в Токіо почнеться на день раніше, ніж планувалося у 2020 році

Організатори Олімпійських ігор у Токіо оприлюднили новий розклад Ігор, проведення яких було відкладено на рік через пандемію коронавірусу.

Голова оргкомітету Ігор у Токіо Морі Йосіро оголосив про це в ході відеоконференції Міжнародного олімпійського комітету, інформує NHK.

«Морі повідомив, що Олімпіада проходитиме 17 днів з 23 липня – дата початку лише на один день раніше від тієї, яка була спочатку запланована на нинішній рік. Спортсмени зі всього світу будуть змагатися в рекордній кількості змагань – 339 у 33 видах спорту», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що організаторам удалося забезпечити доступність всіх тих самих місць проведення змагань, олімпійського селища, а також інших об'єктів, які передбачалося використовувати для Ігор, що дозволило зробити їхній новий розклад дуже близьким до початкового.

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Як повідомлялося, станом на вечір 18 липня, за даними порталу Worldometers, у світі було підтверджено 14 млн 339 тис. 474 випадки COVID-19, у тому числі 602 тис. 77 летальних. Одужали 8 млн 564 тис. 406 осіб.