Літні юнацькі Олімпійські ігри вирішили перенести з 2022 на 2026 рік

Міжнародний олімпійський комітет та Сенегал домовились про перенесення IV літніх юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2022 на 2026 рік.

Пропозицію президента Сенегалу Maкі Салла підтримав очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК України. Перенемення юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2022 дає змогу МОК, національним олімпійським комітетам та міжнародним федераціям краще спланувати свою діяльність, на яку значно вплинуло перенесення Олімпійських ігор у Токіо-2020, інших великих міжнародних спортивних заходів, а також фінансові наслідки глобальної кризи у галузі охорони здоров'я. Читайте також: Олімпійські ігри 2032 року можуть пройти в Австралії Рішеняя про перенесення юнацької Олімпіади, яке затвердив виконавчий комітет МОК, має ратифікувати сесія МОК 17 липня 2020 року. Фото: olympic.org.