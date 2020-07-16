Літні юнацькі Олімпійські ігри вирішили перенести з 2022 на 2026 рік
Укрінформ
Міжнародний олімпійський комітет та Сенегал домовились про перенесення IV літніх юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2022 на 2026 рік.
Пропозицію президента Сенегалу Maкі Салла підтримав очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК України.
Перенемення юнацьких Олімпійських ігор Дакар-2022 дає змогу МОК, національним олімпійським комітетам та міжнародним федераціям краще спланувати свою діяльність, на яку значно вплинуло перенесення Олімпійських ігор у Токіо-2020, інших великих міжнародних спортивних заходів, а також фінансові наслідки глобальної кризи у галузі охорони здоров'я.
Рішеняя про перенесення юнацької Олімпіади, яке затвердив виконавчий комітет МОК, має ратифікувати сесія МОК 17 липня 2020 року.
Фото: olympic.org.