Олімпійські ігри 2032 року можуть пройти в Австралії

Австралія побореться за право проведення Олімпійських ігор 2032 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією джерела, глава Національного олімпійського комітету (НОК) Австралії Джон Коутс висловив бажання повернути на розгляд Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) заявку міста Квінсленд, яка була припинена в травні через пандемію коронавірусної інфекції.

Рішення можуть прийняти у 2022-му або 2023 році.

Нагадаємо, що востаннє Австралія приймала Ігри у 2000 році. В Сіднеї українські спортсмени здобули 23 медалі - 3 золоті, 10 срібних і 10 бронзових.