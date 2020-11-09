Кількість жертв землетрусу в Ізмірі зросла до 115

Кількість смертельних жертв землетрусу, який стався на заході Туреччини, в Ізмірі 30 жовтня, досягла 115, загальна кількість поранених - 1034, з них 23 лишаються в лікарнях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«115 наших громадян втратили життя. 1011 із 1034 постраждалих були виписані з лікарень, а 23 громадян продовжують лікування», - повідомили в AFAD.

Як видно зі статистики AFAD, ще однією смертельною жертвою стала людина, яка після землетрусу перебувала на лікуванні.

Станом на 20.00 08.11.20 було зафіксовано 2846 афтешоків, 46 з них мали силу понад 4 бали за шкалою Ріхтера.

У місті продовжуються роботи з очищення територій. Ведуться роботи зі створення центру тимчасового розміщення, на першому етапі планується встановити 550 контейнерів у якості тимчасового житла для постраждалих у результаті землетрусу.

Загалом для всіх робіт, пов’язаних із землетрусом, було залучено 8712 особового складу та 1242 транспортні засоби. До оцінки збитків від землетрусу в регіоні залучено 1572 працівники зі складу міністерства навколишнього середовища та урбанізації та міністерства сільського та лісового господарства Туреччини.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

Фото: АА