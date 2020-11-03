З-під завалів у Ізмірі через 91 годину після землетрусу врятували 4-річну дівчинку

З-під завалів зруйнованого землетрусом в турецькому Ізмірі будинку, через 91 годину врятували 4-річну дівчинку.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на інформацію Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) та повідомлення президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана у Twitter.

«Ім’я цього дива Айда (ім'я дівчинки, яку врятували - ред.). Вдячність Аллаху, який дав нам всім нові надії через 91 годину», - написав президент.

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020

Під час звільнення з-під завалів дівчинка була у свідомості. Вона назвала своє ім’я та вік та сказала, що хоче до мами. Коли Айду на носилках через натовп рятувальників несли до карети швидкої, ті зустрічали її оплесками та плакали. У кареті швидкої дівчинка сказала лікарям, що хотіла б поїсти кофте (турецькі котлети - ред.) та випити айрану.

Маленьку Айду привезли на лікування до медичного факультету Егейського університету. Пізніше лікарі повідомили, що її стан загалом стабільний та задовільний.

Пізніше стало відомо, що мама дівчинки загинула під завалами будинку.

За даними AFAD станом на 12.00 (11.00 за київським часом) в результаті землетрусу загинуло 105 людей, поранено 1027, лікування продовжують 144 постраждалі. Після основного землетрусу зафіксовано 1508 афтешоків, 44 з них мали силу більше як 4 бали за шкалою Ріхтера.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, через 65 годин після землетрусу з-під уламків врятували 3-річну дівчинку.

Фото: haber7.com