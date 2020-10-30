У Туреччині стався землетрус, під завалами шукають людей

Землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався в районі Сеферіхісар в Ізмірі, що на заході Туреччини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Сила поштовхів досягла 6,6 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Землетрус тривав 15 секунд», - повідомили в управлінні.

За попередніми даними МВС Туреччини, близько 6 будівель зруйновано, кілька десятків отримали пошкодження, їх точна кількість встановлюється.

Руйнування наразі зафіксовано в районах Сеферіхісар, Борнова та Байракли. За даними місцевої влади, в одному з районів впала 4-поверхова будівля, поки немає інформації про кількість загиблих, відомо про трьох поранених. Ведуться пошукові роботи.

Зруйновані також об’єкти інфраструктури, тому громадян закликали до обережності.

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Стамбульська мерія повідомила, що інформація про руйнування в місті не надходила.

Фото: АА

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