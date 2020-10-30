У Туреччині стався землетрус, під завалами шукають людей
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
«Сила поштовхів досягла 6,6 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометрів, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Землетрус тривав 15 секунд», - повідомили в управлінні.
Руйнування наразі зафіксовано в районах Сеферіхісар, Борнова та Байракли. За даними місцевої влади, в одному з районів впала 4-поверхова будівля, поки немає інформації про кількість загиблих, відомо про трьох поранених. Ведуться пошукові роботи.
Зруйновані також об’єкти інфраструктури, тому громадян закликали до обережності.
Стамбульська мерія повідомила, що інформація про руйнування в місті не надходила.
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