В Ізмірі через 65 годин після землетрусу з-під уламків врятували 3-річну дитину

Трирічну дівчинку вдалося врятувати з-під уламків у турецькому місті Ізмір, на заході країни, де в п'ятницю стався потужний землетрус, від якого загинуло 83 людини.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СNN Türk.

«На 65-й годині після землетрусу сталося диво - трирічну Еліф Перінчек було врятовано з-під уламків зруйнованого багатоквартирного будинку в районі Ізміру Байракли», - повідомив телеканал.

Дівчинка отримала ушкодження, її шпиталізовано.

Матір дівчинки, ще трьох її братів та сестер було врятовано з-під уламків раніше. Один із членів цієї родини загинув.

Станом на 12.15 за місцевим часом (11.15 за київським), за даними турецького Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), від землетрусу загинуло 83 людини, 994 були поранені, з них 774 вже залишили лікарню, 220 продовжують лікування.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у 8 будинках Ізміра, які були повністю чи частково зруйновані внаслідок землетрусу.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за київським часом) в районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, відчувався у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях. Станом на ранок понеділка, після основного землетрусу зафіксовано 1197 афтершоків, 43 з них мали силу понад 4 балів за шкалою Ріхтера.

Фото: СNN Türk