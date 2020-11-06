Турецький Ізмір: Обираємо курорт на карті… землетрусів

Бути готовими до тектонічних сюрпризів турків учать з дитинства

Минув тиждень, як минулої п’ятниці в турецькому Ізмірі з населенням майже 4,4 млн стався землетрус. 15 секунд перших і найпотужніших поштовхів силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера пошкодили 4,5 тисячі будівель, повністю чи частково зруйнували 17, під завалами яких загинуло 114 чоловік, 1035 отримали поранення. Президент Туреччини гарантував постраждалим нове житло, а всій країні – активнішу реалізацію програми створення сейсмобезпечного житлового фонду. У Туреччині забезпечення сейсмічної стійкості потребують 6,7 млн одиниць житла.

ЧЕРВОНІ ЗОНИ – НЕ ЛИШЕ ВІД ПАНДЕМІЇ

Окрім Ізміру та околиць, добре відчули поштовхи в курортному Кушадаси, що за 100 км. Там сильні пошкодження отримали 56 будівель. Обійшлося без жертв, але дехто з громадян досі воліють спати на вулиці або в машинах, очікуючи нових поштовхів. Через пандемію – туристів у місті майже немає.

Фото: ntv.com.tr

Великий землетрус у цьому регіоні прогнозують уже кілька десятиліть, зокрема після найбільш руйнівного в історії країни землетрусу, який стався неподалік – в Ізміті (90 км від Стамбула) 17 серпня 1999 року. За офіційними даними, тоді загинуло 17 480 чоловік, майже 24 тисячі – отримали поранення. За неофіційними – загиблих було 50 тисяч, поранених 100 тисяч. Приблизно 16 млн чоловік постраждали тоді різною мірою від землетрусу, що тривав 45 секунд і мав силу поштовхів 7,6 бала.

Після Ізмітського землетрусу, в країні повністю переглянули вимоги до будівництва, запровадили обов’язкову сертифікацію житла на сейсмостійкість, податок «на землетруси» й створили Управління запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) – потужний орган для управління та координації дій під час різних катастроф (не лише землетрусів), пом’якшення наслідків катастроф та відновлення після них. В AFAD створили карту землетрусів.

Деякі регіони, зокрема Егейське узбережжя «трусить» постійно, і коливання силою до 4 балів – звична справа для Мармариса, Бодрума, Кушадаси, де мешканці на них навіть не зважають.

Фото: ntv.com.tr

Відповідно до карти, найбільш стабільні в сейсмічному плані курортні зони – це Анталія, зокрема центральна та східна частина провінції. А також сусідня провінція Мерсін, менш відома серед курортників, де, зокрема через високий рівень сейсмобезпеки, будують першу в країні АЕС. Облюбований туристами Стамбул – у червоній зоні. Тут прогнозують потужний землетрус до 2035 року й не виключають значних руйнувань, адже в місті з населенням 15,5 млн значна частина будівель не відповідають вимогам сейсмобезпеки через свій вік та хаотичність забудови.

Щодо зимового відпочинку, то більшість курортів Туреччини розташовані в районах, позначених на картах різними відтінками червоного. Але експерти вважають, що в горах небезпечні не стільки землетруси, як лавини, що можуть бути ними спричинені.

ЗАРЯДЖЕНИЙ МОБІЛЬНИЙ МАЄ БУТИ В КИШЕНІ

Причина землетрусів на заході Туреччини – близькість до лінії Північно-Анатолійського розлому (тектонічна межа між Анатолійською і Євразійською плитами), який за довжиною порівнюють із розломом Сан-Андреас у Каліфорнії.

Північно-Анатолійський – пролягає зі сходу на захід, через усю Північну Анатолію й Егейське море, за 20 км південніше Стамбула. На сході він перетинається з Карліовським потрійним розломом (стик Аравійської, Євразійської та Анатолійської плит). Це можна побачити на карті.

У Туреччині окремо приділяють увагу підготовці населення. Курс про поводження під час землетрусів, готовність до їх появи, обов’язково та періодично проходять усі турецькі школярі, для дорослих проводять інструктажі. Ці правила варто знати й тим, хто подорожує до сейсмонебезпечних районів.

Перша порада – тримати мобільний телефон при собі та постійно зарядженим. У разі блокування під завалами це дасть змогу повідомити своє місцеперебування. Друге – у будь-якому приміщенні тривалого перебування знати місця, де варто бути під час поштовхів, якщо немає змоги швидко покинути будівлю. Раніше вважалося, що дверні отвори та сходові клітки – найбезпечніші зони, проте останніми роками це неодноразово спростовували. Зараз більш ефективним захистом вважають міцні меблі, такі, як стіл, диван або ліжко, що дають змогу запобігти ушкодженню уламками та створять «життєвий простір». Не варто залишатися під час поштовхів біля вікон чи зовнішніх стін.

Третє – слід мати напоготові сумку з водою та їжею, змінним одягом, копіями документів, аптечкою, наметом, ліхтариком і батарейками до нього тощо.

Четверте – для тривалої перспективи слід обирати для життя та роботи безпечні будівлі, зокрема ті, що збудовані після 1999 року.

Також експерти радять домовлятися з друзями та родиною про місце зустрічі після землетрусу. У кожному районі турецьких міст такі точки збору визначені централізовано – здебільшого це відкриті майданчики, парки, сквери тощо. Морське узбережжя під час землетрусу – не найбезпечніший район. Там можуть виникати великі хвилі й цунамі.

ГОЛОВНЕ – БЕЗ ПАНІКИ ТА ЗАПАЛЬНИЧОК

У будь-якій надзвичайній ситуації, тим більше при землетрусі, головна порада від експертів – уникати паніки. Підходити до вікон, користуватися ліфтами та балконами під час землетрусу заборонено. А на сходових клітках слід уникати тісняви, спричиненої в паніці іншими.

Експерти також закликають без нагальної потреби не телефонувати родичам та друзям (краще писати тестові повідомлення), оскільки це може відвернути їхню увагу в момент евакуації, перенавантажити мобільну мережу та завадити зверненням до рятувальних служб тих, хто вже потребує допомоги. На смартфонах радять установити додаток Асоціації пошуково-рятувальних служб (AKUT), який автоматично надсилає повідомлення про безпеку та місцезнаходження на визначені раніше номери, а також додаток Bridgefy, який дає можливість надсилати текстові повідомлення через блютуз людям у радіусі 100 метрів.

Фото: AA

Що не радять робити рятувальники у жодному разі, – запалювати для освітлення запальнички при відімкненні електрики. Часто під час землетрусів газопроводи зазнають пошкоджень, і будь-який відкритий вогонь чи іскра можуть спричинити вибух.

І наостанок, використання авто може бути як небезпечним, так і блокувати проїзд рятувальникам.

ДИВОВИЖНІ ПОРЯТУНКИ З БЕТОННИХ ПАСТОК

У Туреччині щодня фіксується кілька сотень підземних поштовхів, більшість із них лишаються непоміченими. Дехто з туристів навіть спеціально відвідує регіони, де можна додати собі адреналіну, відчувши незначні коливання. Як от цього літа в Мармарисі.

Після землетрусу в Егейському морі 30 жовтня, станом на ранок 5 листопада, було зафіксовано 2124 афтершоки та 46 поштовхів силою більш як 4 бали за шкалою Ріхтера.

Туреччина має добру підготовку та оснащення для реагування на випадок землетрусів. З останніх подій в Ізмірі вразило ще й те, що в першому зверненні до громадян після землетрусу губернатор запевнив, що сил і засобів достатньо, і закликав зупинитися громадян, котрі кинулися на допомогу розбирати завали й здавати кров для постраждалих, оскільки це блокувало під’їзд рятувальників та медиків. Кожного вечора сотні добровольців приїздили для допомоги постраждалим, роздачі гарячої їжі та чаю рятувальникам (за весь час їх було залучено понад 8 тисяч), звозили речі, які можуть стати в нагоді тим, хто лишився без домівок. Зворушлива деталь – фотоальбоми, які дістали з-під завалів, зібрали в окремому місці – й запилені фото чекають на своїх власників.

Фото: haber7.com

У найкритичніших ситуаціях є місце і для дива: під час останнього землетрусу в Ізмірі трирічну Еліф рятувальники витягнули з-під завалів живою через 65 годин після землетрусу, а чотирирічну Айду – через 91 (!) годину після обвалу її будинку. Дівчатка лишилися живими завдяки «життєвому простору», який створився під час завалів. У випадку Еліф – між диваном та шафою, для Айди рятівною стала пральна машина та окремі конструкції будівлі. Це порятувало дітям життя.

Ольга Будник, Анкара

Перше фото з відкритих джерел