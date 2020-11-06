Реанімації у Франції заповнені COVID-пацієнтами на 85%

У реанімаціях французьких лікарень перебуває понад 4 тис. пацієнтів, що становить 85% від загальної кількості ліжко-місць.

Про це у Твіттері заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, передає Укрінформ.

[🔴DIRECT] Suivez le point hebdomadaire d'@olivierveran, avec le Directeur général de la santé le Pr. Jérôme Salomon, sur la lutte contre la #COVID19 https://t.co/hO4XAiuytQ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) November 5, 2020

За його словами, якби у Франції не було повторно уведено загальнонаціональний карантин, то на середину листопада кількість пацієнтів у реанімаціях перевищила би 9 тисяч, що є критичним показником для національної системи охорони здоров’я.

«Якою була би ситуація, якби ми не ухвалили рішення про повторне запровадження карантину? Відповідь проста: ситуація була би катастрофічною, коли на середину листопада у реанімаціях перебували би понад 9 тисяч пацієнтів з COVID-19», - написав Веран.

Si nous n’avions pas pris la décision d’un reconfinement, quelle serait la situation aujourd’hui ?

La réponse est simple : la situation aurait été catastrophique, avec plus de 9.000 malades #COVID19 en réanimation à la mi-novembre. pic.twitter.com/MNCu7hmK2K — Olivier Véran (@olivierveran) November 5, 2020

Водночас генеральний директор з питань охорони здоров’я МОЗ Жером Саломон констатував, що один із чотирьох пацієнтів, які потрапляють до реанімації, не виживає.

«Ситуація щодня погіршується», - додав він.

За даними міністра, 90 зі 100 осіб із позитивним тестом на коронавірус не мають симптомів COVID-19. При цьому у 2% пацієнтів захворювання перебігає особливо тяжко.

Напередодні у країні зафіксовано понад 58 тис. інфікувань за добу.

Уряд Франції з 30 жовтня поновив загальнонаціональний карантин, який триватиме щонайменше до 1 грудня.

На цей час у Франції виявлено понад, 1,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, від спричиненого ним захворювання та його ускладнень померло більш як 39 тисяч французів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.

Фото з відкритих джерел