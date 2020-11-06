Реанімації у Франції заповнені COVID-пацієнтами на 85%

Реанімації у Франції заповнені COVID-пацієнтами на 85%

Укрінформ
У реанімаціях французьких лікарень перебуває понад 4 тис. пацієнтів, що становить 85% від загальної кількості ліжко-місць.

Про це у Твіттері заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, передає Укрінформ. 

За його словами, якби у Франції не було повторно уведено загальнонаціональний карантин, то на середину листопада кількість пацієнтів у реанімаціях перевищила би 9 тисяч, що є критичним показником для національної системи охорони здоров’я.

Читайте також: У Франції на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч студентів та викладачів

«Якою була би ситуація, якби ми не ухвалили рішення про повторне запровадження карантину? Відповідь проста: ситуація була би катастрофічною, коли на середину листопада у реанімаціях перебували би понад 9 тисяч пацієнтів з COVID-19», - написав Веран.

Водночас генеральний директор з питань охорони здоров’я МОЗ Жером Саломон констатував, що один із чотирьох пацієнтів, які потрапляють до реанімації, не виживає.

«Ситуація щодня погіршується», - додав він.

За даними міністра, 90 зі 100 осіб із позитивним тестом на коронавірус не мають симптомів COVID-19. При цьому у 2% пацієнтів захворювання перебігає особливо тяжко.

Читайте також: ВООЗ заявляє про «вибухове» зростання COVID-хворих у Європі

Напередодні у країні зафіксовано понад 58 тис. інфікувань за добу.

Уряд Франції з 30 жовтня поновив загальнонаціональний карантин, який триватиме щонайменше до 1 грудня.

На цей час у Франції виявлено понад, 1,6 мільйона випадків зараження коронавірусом, від спричиненого ним захворювання та його ускладнень померло більш як 39 тисяч французів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.

Фото з відкритих джерел

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-