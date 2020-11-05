У Франції черговий сплеск – 58 тисяч нових інфікувань коронавірусом

У Франції за попередні 24 години зафіксована найбільша з початку епідемії кількість нових інфікувань коронавірусом.

Про це свідчить актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на вечір 5 листопада в країні виявлено 58 046 нових випадків інфікувань коронавірусом. Це найбільший показник після реєстрації наприкінці жовтня понад 52 тис. нових захворювань.

За попередню добу 367 людей померли від COVID-19.

З початку епідемії у березні у Франції зафіксували 1 601 367 інфікувань коронавірусом; сталося 30 037 летальних випадків.

Упродовж тижня із COVID-19 госпіталізували 19 248 пацієнтів; 2 936 людей перебувають у реанімації.

Як повідомлялося, із 30 жовтня та щонайменше до 1 грудня у Франції відновлено режим загальнонаціонального карантину. Закриті ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торговельних закладів за винятком продовольчих маркетів і крамниць.

Уведені обмеження і заборони на публічні зібрання.

В умовах карантину продовжують роботу дитячі садки та школи.

Залишити домівку можна за крайніми потребами. Із кожним залишенням помешкання треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із зазначенням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу та причини.

Фото: RFI